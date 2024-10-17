Захарова о словах Рютте: в Нидерландах сильны рефлексы каннибализма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что не будет переживать, если слухи об убийстве главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара окажутся правдой.
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