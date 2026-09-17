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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Краснодарском крае. Подземные толчки произошли примерно в 41 километре от Новороссийска, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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