Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Краснодарском крае. Подземные толчки произошли примерно в 41 километре от Новороссийска, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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