Не то пансионат, не то санаторий построят в Барнауле рядом с парком "Юбилейный"

Проект двух больших зданий, у которых пока нет четкого назначения, рассмотрели на градсовете Проект санатория-пансионата в Барнауле / Фото: мастерская "Классика" Пансионат-санаторий планируют построить в Барнауле по адресу улица Гущина, 151, рядом с парком "Юбилейный".