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Пентагон пытается сгладить последствия утечки разведданных

Пентагон пытается сгладить последствия утечки разведданных

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пентагон пытается сгладить последствия утечки секретных документов разведки о вооруженном конфликте на территории бывшей Украины, а также другой конфиденциальной информации из Азии и Ближнего Востока, пишет Financial Times.

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