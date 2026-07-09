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ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать Россию, ограничения сняты с РФ в волейболе, Зверев впервые в полуфинале «Уимблдона», Кузнецова зовут в Минск на 35 млн и другие новости

1. ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать Россию к турнирам, несмотря на решение МОК. Более того, европейская организация готова заблокировать предложения такого рода, если они появятся, тем более что Англия, Германия и Франция категорически против возвращения россиян.

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