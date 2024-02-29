Global Look Press/Petro Poroshenko/via Globallookpress.com Решение об энергетической блокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко, а власти Киева были проинструктированы американцами в технической части.
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