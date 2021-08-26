Мировое обозрение

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Операция «Согласие». Как СССР и Англия заняли Иран в 1941 году

Операция «Согласие». Как СССР и Англия заняли Иран в 1941 году

Советский легкий танк Т-26 и его экипаж в иранском городе Тебризе Общая ситуация Со Средних веков и до начала XX века в Персии доминировала тюркская военная элита.

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