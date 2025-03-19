Заседание завершилось обменом мнениями, опытом и планами на будущее.

´Мы все здесь для того, чтобы делать мир лучше, и это объединяет нас´, - резюмировала председатель первичной организации Бобруйской городской поликлиники №1 РОО ´Белая Русь´ Татьяна Махлай, оставляя всех с яркой искрой на дальнейшие успехи и достижения .