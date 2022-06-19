О санкциях и дружбе

19 июня 2022 года Валентин Катасонов «Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так…» В эпоху санкционной войны Запада против России нашим согражданам предложено поделить весь мир на две части: 1) «недружественные государства»; 2) все прочие.