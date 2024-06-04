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«Был какой-то конфликт, какой-то скандал», – Лариса Копенкина о кончине 19-летней дочери, выпавшей с восьмого этажа

«Был какой-то конфликт, какой-то скандал», – Лариса Копенкина о кончине 19-летней дочери, выпавшей с восьмого этажа

Лариса Копенкина пережила страшную трагедию. Ее 19-летняя дочь выпала из окна 8-этажа. Смерть девушки до сих пор покрыта тайной.

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