Военное обозрение

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Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» добрался до корейского Пусана

Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» добрался до корейского Пусана

"Евпатий Коловрат" у достроечной стенки "Балтийского завода" Совершающий межфлотский переход новейший ледокол "Евпатий Коловрат" по пути на Камчатку зашел в корейский порт Пусан.

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