В Ростовской области оперативниками выявлен факт сокрытия денежных средств в крупном размере

Сотрудниками МРО № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
Сотрудниками МРО № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
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