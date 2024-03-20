В Краснодаре на ночное дрифт шоу перед гипермаркетом собрались десятки зрителей

В Краснодаре на ночное дрифт шоу перед гипермаркетом собрались десятки зрителейНа улице Покрышкина в Краснодаре, на автостоянке перед гипермаркетом «Семейный» и «Леруа- Марлен» накануне состоялось настоящее дрифт шоу.