В Краснодаре на ночное дрифт шоу перед гипермаркетом собрались десятки зрителей

В Краснодаре на ночное дрифт шоу перед гипермаркетом собрались десятки зрителейНа улице Покрышкина в Краснодаре, на автостоянке перед гипермаркетом «Семейный» и «Леруа- Марлен» накануне состоялось настоящее дрифт шоу.
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