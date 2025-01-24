Сыгран пятый тур чемпионата Израиля по шахматам

Единоличным лидером в чемпионате Израиля по шахматам в Эйлате (Израиль) стал Яхли Соколовский после пятого тура 24 января, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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