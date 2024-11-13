Лолита пожаловалась, что перед концертом ее дожидались «50 лбов» из «Русской общины», чтобы «сорвать ее концерты»

виталий панов

Я не знаю, чего вы добиваетесь? От меня чего вы хотите?"Не ужели не нашёлся человек,который сказал,народ заплатил за пение певицы,а не слушать фанерный звон!За эти деньги будь добра петь живым голосом,а фанерное исполнение,можем бесплатно слушать в записи!Пора отучать этих псевдо звёзд получать гонорар за фанеру,а не исполнение живым голосом! Вот тогда и увидим на сколько концертов хватит их пение в живую!