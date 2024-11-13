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  • Татьяна
    Ох, какая же это гадость, лолита...«Клоуны учат нас ...
  • Александр Третьяк
    Вопросов больше не к Лолите , а к тем кто в зале  находился . А то по словам автора бедные несчастные ярославцы их Ло...Лолита пожаловала...
  • Леонид Никулин
    пора эту престарелую дрянь вообще убрать куда подальше..дебильная певица с дебильными мозгамиЛолита пожаловала...

Лолита пожаловалась, что перед концертом ее дожидались «50 лбов» из «Русской общины», чтобы «сорвать ее концерты»

Лолита пожаловалась, что перед концертом ее дожидались «50 лбов» из «Русской общины», чтобы «сорвать ее концерты»

Avia.pro - СМИ Ярославль, древний русский город, вот уже несколько дней не находит покоя: певица Лолита Милявская, широко известная своей склонностью к эпатажу и откровенной русофобии, решила провести здесь концерт.

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Комментарии
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виталий панов
Я не знаю, чего вы добиваетесь? От меня чего вы хотите?&quot;Не ужели не нашёлся человек,который сказал,народ заплатил за пение певицы,а не слушать фанерный звон!За эти деньги будь добра петь живым голосом,а фанерное исполнение,можем бесплатно слушать в записи!Пора отучать этих псевдо звёзд получать гонорар за фанеру,а не исполнение живым голосом! Вот тогда и увидим на сколько концертов хватит их пение в живую!
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28 мин.
Леонид Никулин
пора эту престарелую дрянь вообще убрать куда подальше..дебильная певица с дебильными мозгами
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19 мин.
Александр Третьяк
Вопросов больше не к Лолите , а к тем кто в зале  находился . А то по словам автора бедные несчастные ярославцы их Лолита нод дулом пистолета заставляла покупать билеты ,а затем еще слушать ее пение .
Ответить
19 мин.

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