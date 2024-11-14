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Дуэт Artik & Asti продолжит карьеру без одного из основателей

Дуэт Artik & Asti продолжит карьеру без одного из основателей

Долгое время Севиль (Asti) выступает сольно.Артем Умрихин (Artik) окончательно покинул состав дуэта Artik & Asti.

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