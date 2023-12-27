"Мы уже являемся вторым по величине донором": в Германии отказались расширять помощь Украине

Позицию Берлина обозначил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.Кристиан Линднер в интервью N-TV заявил, что Германия уже является вторым донором в мире по объёмам оказанной Украине поддержки и расширять поставки Киеву не собирается.