"Мы уже являемся вторым по величине донором": в Германии отказались расширять помощь Украине

Позицию Берлина обозначил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.Кристиан Линднер в интервью N-TV заявил, что Германия уже является вторым донором в мире по объёмам оказанной Украине поддержки и расширять поставки Киеву не собирается.
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