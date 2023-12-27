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"Мы уже являемся вторым по величине донором": в Германии отказались расширять помощь Украине

"Мы уже являемся вторым по величине донором": в Германии отказались расширять помощь Украине

Позицию Берлина обозначил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.Кристиан Линднер в интервью N-TV заявил, что Германия уже является вторым донором в мире по объёмам оказанной Украине поддержки и расширять поставки Киеву не собирается.

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