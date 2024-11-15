Юг Украины подвергся атаке беспилотников, запущенных со стороны Черного моря

Вечером в четверг атака беспилотников была совершена со стороны Черного моря в направлении южных регионов Украины, преимущественно по Одессе, где есть как минимум один погибший и восемь раненых, сообщает «Украинская правда».
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