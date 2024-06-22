22.06.24==КАКОГО НИКАБА?

Инициатива советника президента России Валерия Фадеева запретить в России ношение в общественных местах никаба – женского головного убора, полностью закрывающего лицо, оставляющего только прорезь для глаз, – стала тестом для нашего государства.
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