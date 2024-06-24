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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Химки» купят вратаря «Арсенала» Кокарева. Им интересовался «Зенит»

21-летний Никита Кокарев проходит медосмотр для трансфера в подмосковный клуб. Выкуп из тульского «Арсенала» воспитанника «Краснодара» стоит 15 млн рублей, контракт с ним согласован на 3 года с опцией продления еще на сезон.

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