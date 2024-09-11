Республиканка Боберт раскритиковала Харрис за поддержку Украины

Член палаты представителей конгресса США Лорен Боберт (республиканец от штата Колорадо) в социальной сети X, комментируя состоявшиеся теледебаты Харрис и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, раскритиковала кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис за поддержку Украины.