Голливуд переориентируется: семейные ценности и религия занимают главные роли

Голливуд изменяет тренды, предпочитая семейные ценности религиозные темы прежней инклюзивности. Влияние политики Трампа отражается на решениях киностудий, таких как Disney и Netflix, приспосабливающихся к новым культурным веяниям в США.
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