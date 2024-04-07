«Смотрел на гонщика Aston Martin». Даниэль Риккардо – об аварии с Албоном

«Смотрел на гонщика Aston Martin». Даниэль Риккардо – об аварии с АлбономGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский пилот RB Даниэль Риккардо прокомментировал свою аварию с Алексом Албоном на первом круге Гран При Японии.
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