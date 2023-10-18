«Есть две руки, две ноги – ты принят»: новосибирцы отказываются работать на предприятиях ОПК даже за высокие зарплаты

Новосибирские предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с новой проблемой. Если раньше нехватку рабочих рук можно было объяснить недостойным по рыночным меркам уровнем заработных плат, то как объяснить то, что после повышения оплаты труда сотрудников на заводах сильно не прибавилось.
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