«Есть две руки, две ноги – ты принят»: новосибирцы отказываются работать на предприятиях ОПК даже за высокие зарплаты

Конечно, когда прошмандовки в блогах гребут деньги лопатой, в инженеры мало кто пойдет.

Россиянин

Только вахтовый метод спасет ситуацию. Стройте общежития по современным нормам. Естественно со спортзалами, баней и тд. То есть, создавайте условия. Кое кто задумает даже остаться на совсем. Ну и в ВУЗах нужно ввести обязательное распределение бюджетников. Только так а не иначе. Обязательно подключите рекламу.