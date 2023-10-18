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«Есть две руки, две ноги – ты принят»: новосибирцы отказываются работать на предприятиях ОПК даже за высокие зарплаты

«Есть две руки, две ноги – ты принят»: новосибирцы отказываются работать на предприятиях ОПК даже за высокие зарплаты

Новосибирские предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с новой проблемой. Если раньше нехватку рабочих рук можно было объяснить недостойным по рыночным меркам уровнем заработных плат, то как объяснить то, что после повышения оплаты труда сотрудников на заводах сильно не прибавилось.

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Комментарии
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Валерий Соловьев
Конечно, когда прошмандовки в блогах гребут деньги лопатой, в инженеры мало кто пойдет.
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19 час.
Россиянин
Только вахтовый метод спасет ситуацию. Стройте общежития по современным нормам. Естественно со спортзалами, баней и тд. То есть, создавайте условия. Кое кто задумает даже остаться на совсем. Ну и в ВУЗах нужно ввести обязательное распределение бюджетников. Только так а не иначе. Обязательно подключите рекламу.
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1 час.

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