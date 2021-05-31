Рязанские троллейбусы №10 вернулись на стандартный маршрут

С осени из-за ремонта Астраханского моста «десятка» ходила до Соборной площади. В воскресенье движение по мосту открыли и троллейбус вернулся на улицу Ленина, но его конечной стал «Мясокомбинат», так как площадь Попова рязанцы заставили машинами.