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Рязанские троллейбусы №10 вернулись на стандартный маршрут

Рязанские троллейбусы №10 вернулись на стандартный маршрут

С осени из-за ремонта Астраханского моста «десятка» ходила до Соборной площади. В воскресенье движение по мосту открыли и троллейбус вернулся на улицу Ленина, но его конечной стал «Мясокомбинат», так как площадь Попова рязанцы заставили машинами.

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