Спорт и питание: когда и как употреблять протеин для достижения максимального эффекта

Спорт и питание — два неразрывно связанных аспекта, которые влияют на достижения в тренировках. Протеин, как ключевой элемент спортивного рациона, играет важную роль в восстановлении и развитии мышечной массы.
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