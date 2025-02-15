🇦🇺🇨🇳 В Австралии пожаловались на китайские маневры Инциденты в Южно-Китайском море с участием китайцев и американских союзников продолжаются.
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🇦🇺🇨🇳 В Австралии пожаловались на китайские маневры Инциденты в Южно-Китайском море с участием китайцев и американских союзников продолжаются.
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