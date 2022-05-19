10 загадочных городов, которые построены в пещерах

Вы когда-нибудь задумывались, как жили люди до многоквартирных домов, больших загородных вилл и маленьких дач, с огородом и бассейном? Пещерные города, построенные прямо в склонах гор, были прибежищем многих племен на протяжение десятков веков.
Вы когда-нибудь задумывались, как жили люди до многоквартирных домов, больших загородных вилл и маленьких дач, с огородом и бассейном? Пещерные города, построенные прямо в склонах гор, были прибежищем многих племен на протяжение десятков веков.
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