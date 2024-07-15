Томские региональные уполномоченные подписали соглашение о сотрудничестве

Три региональных омбудсмена – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Игорь Браниште, Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова и Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова подписали соглашение о сотрудничестве.