Гладков: раненный при ударе ВСУ по Шебекино подросток умер в больнице

Врачам не удалось спасти 16-летнего подростка, 11 июля получившего ранения в результате сброса украинским дроном взрывного устройства на детскую площадку в городе Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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