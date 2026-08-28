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Педагогов Орла нацелили на стратегические ориентиры

Орловские депутаты поставили педагогам задачи на новый учебный год. Депутаты Орловского облсовета приняли участие в ежегодной августовской конференции работников образования города Орла.

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