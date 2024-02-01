ММК отмечает 92 года

Магнитогорские металлурги отмечают 92-й год рождения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», днем рождения ММК считается 1 февраля 1932 года, когда на первой доменной печи Магнитки был получен первый чугун.