30 октября УК ТКБ Инвестмент Партнерс приняла участие в заседании Ученого совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

В рамках мероприятия управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс получила Благодарность и Памятную медаль за плодотворное сотрудничество и содействие развитию Фонда целевого капитала, также представители компании вручили стипендии Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Инициатива ИПМЭиТа, ТКБ Инвестмент Партнерс и Фонда целевого капитала СПбПУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)