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ТКБ Инвестмент Партнерс

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30 октября УК ТКБ Инвестмент Партнерс приняла участие в заседании Ученого совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

30 октября УК ТКБ Инвестмент Партнерс приняла участие в заседании Ученого совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

В рамках мероприятия управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс получила Благодарность и Памятную медаль за плодотворное сотрудничество и содействие развитию Фонда целевого капитала, также представители компании вручили стипендии Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Инициатива ИПМЭиТа, ТКБ Инвестмент Партнерс и Фонда целевого капитала СПбПУ).

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