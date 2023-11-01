30 октября УК ТКБ Инвестмент Партнерс приняла участие в заседании Ученого совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

В рамках мероприятия управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс получила Благодарность и Памятную медаль за плодотворное сотрудничество и содействие развитию Фонда целевого капитала, также представители компании вручили стипендии Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Инициатива ИПМЭиТа, ТКБ Инвестмент Партнерс и Фонда целевого капитала СПбПУ).