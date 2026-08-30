Reuters: банкиры Европы остались недовольны встречей с представителями США

Озабоченность непредсказуемостью финансовой политикой Трампа, негативно влияющей на европейские рынки, а также угрозой независимости ФРС и нарушением норм глобального сотрудничества, выразили представители центробанков стран Евросоюза на ежегодной встрече с коллегами из США.