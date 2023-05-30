Украинская сторона пообещала не допустить ядерного инцидента на АЭС

Власти Украины намерены не допустить ядерного инцидента на атомной электростанции. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.
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