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Украинская сторона пообещала не допустить ядерного инцидента на АЭС

Украинская сторона пообещала не допустить ядерного инцидента на АЭС

Власти Украины намерены не допустить ядерного инцидента на атомной электростанции. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.

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