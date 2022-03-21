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Газизов о расширении РПЛ: «Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге, но и в регионах. Хорошие игроки рождаются на периферии»

Шамиль Газизов высказался о расширении РПЛ. «Много говорят о расширении, о сокращении лиги. В первую очередь должен быть спортивный принцип.

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