Рекордные резервы газа «Газпрома» и развитие азиатского направления

ПАО «Газпром» 4 сентября 2026 года обнародовало стратегические данные по подготовке к предстоящему осенне-зильнему сезону, заявив о намерении довести потенциал оперативного резерва газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории России до абсолютного исторического максимума за всю историю отечественной газовой отрасли.