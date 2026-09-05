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Рекордные резервы газа «Газпрома» и развитие азиатского направления

Рекордные резервы газа «Газпрома» и развитие азиатского направления

ПАО «Газпром» 4 сентября 2026 года обнародовало стратегические данные по подготовке к предстоящему осенне-зильнему сезону, заявив о намерении довести потенциал оперативного резерва газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории России до абсолютного исторического максимума за всю историю отечественной газовой отрасли.

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