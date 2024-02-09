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Замглавы МИД Грушко: Кремль примет ответные меры, если ЕС введет новые санкции

Замглавы МИД Грушко: Кремль примет ответные меры, если ЕС введет новые санкции

Ответ Российской Федерации на 13-й пакет санкций Европейского союза будет тщательно продуман и будет включать меры по снижению воздействия этих санкций, а также необходимые ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью ТАСС.

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