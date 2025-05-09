Киев и страны Европы снова сотрясают воздух жёсткими, но ничего не значащими заявлениями. В канун 9 мая они решили собрать трибунал против президента России.
45 друзей Зеленского разом сломали зубы о Путина. Трибунал собрали, а важный нюанс упустили
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Слава Полный_Пушистый_Полярный_Лис
Киплинг попал в точку "Послушай, человеческий детёныш, - сказал медведь Балу, - я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги - отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного
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12 час.
Слава Полный_Пушистый_Полярный_Лис
Украинство - заразная штука. Все кто пообщался с украми - сами скакать начинают
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12 час.
Игорь Васиков
Хватит жевать сопли. Пора объявить руководство украины террористами. Тогда все, кто поддерживают террористов их пособники!
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7 час.
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