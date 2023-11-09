В Польше заявили о возможных ограничениях для вступления Украины в Евросоюз

Евросоюз (ЕС) может ограничить право вето для вступления Украины в объединение. Обозреватель польского издания Rzeczpospolita объяснил, что такая реформа необходима, чтобы не позволить одной небольшой стране-члену повлиять на стратегические решения в международной политике.
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