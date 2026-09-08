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Газета.ру

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NASA: создана крупнейшая выборка сверхновых для изучения расширения Вселенной

NASA: создана крупнейшая выборка сверхновых для изучения расширения Вселенной

Астрономы совместно с NASA объединили две крупнейшие базы наблюдений за сверхновыми типа Ia Pantheon+ и DES-SN5YR, чтобы создать новую выборку из 2884 объектов.

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