Эйсмонт: Лукашенко спокойно воспринял отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

РИАМО - 15 ноя. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что лидер республики спокойно отреагировал на отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске.
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