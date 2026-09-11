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ИА Регнум

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В Кремле допустили, что лидеры России, США и КНР встретятся на саммите АТЭС

В Кремле допустили, что лидеры России, США и КНР встретятся на саммите АТЭС

Встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне пока не запланирована, но исключать ее нельзя.

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