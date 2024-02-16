Приют «Милосердие» стал примером для регионов России: как поступать с бездомными

Два десятка лет тюменец Андрей Якунин трудится над тем, чтобы оказание помощи людям без определенного места жительства стало на новые колеса: по его словам, надо не просто накормить и подлечить, но оказывать каждому адресную помощь, помочь раскрыть потенциал человека.
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