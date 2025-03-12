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Российские военные поделились жуткой находкой в освобожденной Малой Локне

Российские военные поделились жуткой находкой в освобожденной Малой Локне

В недавно освобожденной Малой Локне в Курской области нашли тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Ворон.

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