Российские военные поделились жуткой находкой в освобожденной Малой Локне

В недавно освобожденной Малой Локне в Курской области нашли тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Ворон.
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