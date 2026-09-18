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Татар-информ

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На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

Голосование на выборах депутатов Госдумы началось сегодня в России. У жителей всех регионов есть возможность в течение трех дней проголосовать за кандидатов, которые на протяжении пяти лет будут защищать их интересы в федеральном парламенте.

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