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Reuters: США впервые могут передать Украине ракеты большей дальности

Reuters: США впервые могут передать Украине ракеты большей дальности

Агентство Reuters, со ссылкой на двух нераскрытых американских чиновников, сообщает о возможности поставки Вашингтоном Украине ракет большей дальности в новом пакете военной помощи.

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