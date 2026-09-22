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Царьград

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40 ракет в час. "Огненный ад" в Днепре за Москву - "Выглядит как апокалипсис". Киев перестали жалеть. Уничтожены жирные цели

40 ракет в час. "Огненный ад" в Днепре за Москву - "Выглядит как апокалипсис". Киев перестали жалеть. Уничтожены жирные цели

Русская армия вторую ночь наносит массированные ракетно-дроновые удары по тылам противника, выжигая все военные объекты.

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