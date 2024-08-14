NYT: сын Байдена обращался к послу США за помощью для украинской компании

Согласно недавно обнародованным документам, сын президента США Джо Байдена Хантер Байден пытался получить помощь от представителя американских властей для продвижения интересов украинской газовой компании Burisma в Италии.
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