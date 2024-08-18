Детей мигрантов проверят на знание русского языка

Тестирование пройдет перед приемом в школу Рособрнадзор поддержал идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
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